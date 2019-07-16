مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في إنقاذ حياة معتمر يمني يعاني من تليف شديد بالكبد أدى الى تكون دوالي وريدية كبيرة حول المعدة و المريء وتضاعفت إلى حدوث نزيف شديد وتقيئ الدم بصورة غزيرة أثرت على حياته .وتم استدعاء فريق أمراض الجهاز الهضمي الذي قام بعمل تدخل عاجل عن طريق منظار للبطن ولكن نظراً لتقدم حالة المريض أستمر النزيف، وبعد تنويم المريض بقسم العناية المركزة تم عمل تدخل عاجل عن طريق وضع دعامة وريدية موصلة بين الوريد الأجوف السفلي و الوريد البابي لتقليل ارتفاع ضغط الدم بالوريد البابي و دوالي المعدة و المريء الأمر الذي أدى إلى إيقاف النزيف, حيث استغرقت العملية حوالي الخمس ساعات وتوقف النزيف بعدها مباشرة و تحسنت حالة المريض في خلال أسبوع و من ثم خروجه من المستشفى ولله الحمد .// انتهى //11:50ت م0047