تونس 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن انطلاق الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس التي يُمنع خلالها الإشهار السياسي والدعاية الإنتخابية .وانشغلت مغاربيًا بتطورات الأحداث على الساحة الليبية ، مشيرة إلى تجدد الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس ومنطقة غريان، إلى جانب قيِام الجيش بتنفيذ غارات ليلية متواترة استهدفت تجمعات لمسلحين ومخازن للأسلحة والذخائر.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرص لبنان على استمرار القوات الدولية العاملة بالجنوب "اليونيفيل" في أداء مهمتها تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي.وتحدثت عن إصدار قادة دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً، دعوا فيه إلى العودة للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.// انتهى //11:58ت م0050