إسلام آباد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأعلنت باكستان عن إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات المدنية، وذلك بعد خمسة أشهر من إغلاقه مع الهند بسبب التوتر العسكري بين البلدين.وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية في بيان اليوم أنه تم تفعيل جميع مسارات الطيران المحلية والدولية عبر الأجواء الباكستانية، بما في ذلك استئناف رحلات الطيران من مطارات فيصل آباد، وملتان، ورحيم يار خان الدولية القريبة من الحدود مع الهند.وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في السابع والعشرين من فبراير الماضي إثر اختراق مقاتلات هندية الأجواء الباكستانية لتنفيذ غارة داخل باكستان، وفي مارس الماضي فتحت باكستان مجالها الجوي جزئياً مع إبقائه مغلقاً على طول الحدود مع الهند.// انتهى //12:07ت م0052