الدمام 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخفجي غداً، محاضرة بعنوان: "تبصرة الأمة بلزوم الكتاب والسنة"، يقدمها الشيخ محمد بن سليمان المهوس، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بالخفجي.وتتناول المحاضرة موضوعات حال الأمة في لزوم الكتاب والسنة، وحال الأمة في الابتعاد عن الكتاب والسنة، إضافة الى الأضرار الناتجة عن الابتعاد عن الكتاب والسنة.وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج الوزارة الدعوية والإرشادية التي تقام في جميع فروعها بالمملكة.// انتهى //12:56ت م0067