طرابلس 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ 119 مشروعًا للمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الأساسية في ليبيا وتجهيزها بالمعدات.وأشار بيان صادر عن البرنامج اليوم، إلى النجاح في استعادة الخدمات المقدمة لنحو مليوني مواطن في بنغازي وككلة وأوباري وسبها وسرت وبني وليد ومنطقة طرابلس الكبرى، مشيرًا إلى التخطيط لتوسيع نطاق المرافق لتشمل مناطق أخرى.وأكد البيان أنه تم إعادة تأهيل أكثر من 50 مدرسة خلال مشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا .// انتهى //13:08ت م0068