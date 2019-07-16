مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسإعداد / عادل المالكي وتصوير / محمد المحمادياستقبلت العاصمة المقدسة ،اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام من الجمهورية البنجلاديشية الذين وصلوا في وقت سابق إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة من خلال مبادرة "طريق مكة".والتقت واس بعدد من الحجاج البنجلاديشيين الذين عبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من خدمات جليلة تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم إلى المطار مما ساعدهم في تيسير أمورهم وتسهيل إجراءاتهم حتى يؤدوا مناسك الحج بإذن الله بكل يسر.وقال الدكتور محمد عارف مرشد خان إن مبادرة طريق مكة التي نفذت في بلادنا لأول مرة هذا العام من المبادرات العملية التي تقدمها المملكة في كل عام للحجاج والمعتمرين على حد سواء من أجل التيسير عليهم حتى يؤدوا نسكهم دون أي تعب ومشقة وهي خطوة محمودة تشكر عليها المملكة حكومة وشعبا.وعبر الحاج محمد فضل الرحمن عن سعادته بالوصول إلى مكة المكرمة وقال إن المبادرة أسهمت بشكل كبير في تسهيل وتيسير إجراءات سفر الحجاج البنجلاديشيين ، بما في ذلك تنظيم دخولهم صالة القدوم وحمل الأمتعة إلى الحافلات التي تم تخصيصها لنقلهم إلى مقرات سكنهم في وقت قياسي .من جانبه أوضح الحاج زهير الاسلام أن المبادرة تقدم أفضل خدمات الرعاية والعناية لضيوف الرحمن للتيسير عليهم وأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة ، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من شرور الاعداء .وتشتمل إجراءات المبادرة التي تتم في دقائق على إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، وتسليمها لهم في مكان إقامتهم بسلامة وإتقان .// انتهى //13:14ت م0069