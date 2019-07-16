جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة المكلف حديثاً منصور الزهراني.وهنأ الأمير خالد الفيصل الزهراني بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق والعون.فيما عبّر الزهراني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، راجياً من الله النجاح في المهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.// انتهى //13:15ت م0071