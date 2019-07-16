الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسعززت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" من خلال شركتها للألمنيوم نظام الجودة بالحصول على شهادة الجودة الايزو 9001 / 2015 المتكاملة لجميع شركات الألمنيوم، وذلك من قبل المعهد البريطاني للمواصفات BSI.وقامت الشركة بتوحيد عمليات نظام إدارة الجودة بما يطابق المواصفات القياسية الآيزو ضمن نظام واحد يشمل كافة العمليات لشركاتها الثلاث، شركة تعدين البوكسايت ومصفاة الألمونيا وشركة مصهر الألمنيوم وشركة الدرفلة علاوة على الخدمات الفنية والهندسية المركزية.ويعد هذا الانجاز الوطني لعملاق التعدين الوطني ضمن خطوات ومنهجية "معادن" نحو السعي إلى التميز التشغيلي والتجاري وتطوير القدرات والإمكانات ويسبق ذلك تحقيق توقعات العملاء بالوصول إلى أعلى مستويات الجودة في كافة جوانب أعمالها من خلال بناء على ثقافة الشركة الموجهة نحو النتائج، والاعتماد على الجودة.وتسعى "معادن" في تحقيق تحول دقيق وتام في الإنتاج المتكامل والخدمات لتحسين المنتج وتقديم الخدمات بشكل مستمر، من خلال التكامل في جميع عملياتها وفي مجالات إدارة البيئة والصحة المهنية والسلامة والطاقة وغيرها وذلك لتطبيقها ضمن نظام موحد ومتكامل على أعلى المعايير في جميع عمليات شركاتها.// انتهى //13:15ت م0072