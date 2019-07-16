حائل 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني، سفراء وسفيرات حماة الوطن من منطقتي نجران وجازان أمس، بحضور مديرة عام الإرشاد بوزارة التعليم موضي المقيطيب، والقيادات التعليمية وإدارة الإرشاد الطلابي بنين وبنات، وذلك بمقر الإدارة بحائل.ورحب الدكتور الثويني بسفراء حماة الوطن من أبناء الشهداء والمرابطين أبناء منطقتي نجران وجازان في الحد الجنوبي، البالغ عددهم ٣٢ سفيراً ، مثمناً الدور البطولي لجنود الوطن البواسل، داعياً الله تعالى لهم بالنصر وللوطن الغالي دوام العز والازدهار، سائلاً المولى أن يحفظ أمن هذا الوطن وقيادته الرشيدة.من جانبها أكدت مديرة الإرشاد بوزارة التعليم أهمية هذه المبادرة، التي تعتبر امتداداً للمبادرات السابقة لأبناء الشهداء والمرابطين.// انتهى //13:19ت م0073