نجران 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، دورة تدريبية بعنوان "الانفوجرافيك المتحركVyound"، ضمن برنامج التدريب الصيفي بمركز التدريب والابتعاث للبنات بالمنطقة.وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة مريم الفيفي على مدى يومين، إلى التعريف بمفهوم "الانفوجرافيك المتحرك Vyound"، وتنمية مهارات المتدربة في التعليم الإلكتروني وفق الشروط الواجب توافرها في البيئة المدرسية والصفية، وتزويد المتدربات بأهم العناصر المرتبطة بأحدث أساليب التعليم الإلكتروني والانفوجرافيك، وصقل مهارات المتدربات وتنميتها فيما يتعلق بتطبيقات الانفوجرافيك وتوظيفها في المناهج الدراسية.واشتملت الدورة على عدة محاور منها : أنواع الانفوجرافيك، وتعريف "الانفوجرافيك المتحرك Vyound"، والتصميم الجرافيكي Graphic Design، وتعريف الانفوجرافيك التعليمي، والتفكير البصري، واستخدامات الانفوجرافيك في العملية التعليمية، ومميزات الانفوجرافيك التعليمي، والانفوجرافيك ونظريات التعلم، وتطبيق عملي لكيفية استخدام الانفوجرافيك في العملية التعليمية.// انتهى //13:20ت م0074