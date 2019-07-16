جدة 13 ذو القعدة1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ديوان المراقبة العامة بالمنطقة المعين حديثاً عبدالله الطياري.وهنأ سموه، الطياري بمناسبة تعيينه, سائلاً الله له التوفيق والعون في مهام عمله، مستعرضاً خطط ديوان المراقبة بالمنطقة الهادفة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، كذلك سبل تعزيز التعاون بين الإمارة والديوان.بدوره قدّم مدير عام ديوان المراقبة العامة بالمنطقة شكره وتقديره لأمير المنطقة, مؤكداً حرصه ومنسوبي القطاع على تطوير العمل بما يحقق التطلعات.// انتهى //13:21ت م0075