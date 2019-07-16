جيزان 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واسنظم نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة جازان مساء أمس، دورة تدريبية بعنوان "قيادة الحياة"، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الأول "همة معاق".وتضمنت الدورة التي قدمها المدرب حسن بن أحمد سويد العديد من المحاور التدريبية عن العادات السبع كبداية للنجاح والامتياز القيادي والتوازن في الحياة وطرق التغلب على الفشل، إلى جانب مهارات القائد الإبداعية .وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 130 متدربًا ومتدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.يُذكر أن البرنامج الصيفي "همة معاق" الذي يستمر حتى الـ20 من شهر ذي القعدة الحالي، يشمل حزمة من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية والدورات التطويرية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //13:26ت م0076