جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأفادت صحة جدة أن مراكز المراقبة الصحية الأربعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي و ميناء جدة الإسلامي و مجمع الملك عبدالله الطبي و مستشفى شرق جدة تم دعمها بعدد ( 1.253 ) موظفاً من الكوادر الطبية و الفنية و الإدارية من مختلف التخصصات و الفئات ، كما تم دعم مراكز المراقبة الصحية بالمطار بعدد ( 6 ) سيارات إسعاف تم تجهيزها بكامل التجهيزات الطبية لخدمة ضيوف الرحمن ، علماً أن إحداها تم تجهيزها للحالات المعدية و الوبائية .وبينت أن خطة الطوارئ لموسم حج هذا العام 1440هـ تضمنت وجود 18 فرقة متحركة من المستشفيات الحكومية مساندة طيلة موسم الحج ، و على مدار الساعة تتضمن كل فرقة من 3-4 أشخاص ، و تشمل أطباء و فنيين و سائقين ، إضافة إلى 15 فرقة متحركة من القطاع الخاص .وتأتي هذه الإجراءات تواصلاً لجهود صحة جدة لتوفير الرعاية الطبية لجاج بيت الله الحرام والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .// انتهى //13:28ت م0078