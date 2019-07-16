بريدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الدكتور عبدالرحمن السلامة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة فوزه وتحقيقه المركز الأول في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.ورحب سموه به، مفتخراً بهذا الإنجاز الذي ينسب لأبناء المنطقة، مبدياً سعادته في ذلك، لافتاً الانتباه إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يحب علم التاريخ ومن المهتمين والباحثين فيه، ويحتفي بالمؤرخين، مشيداً بمسمى الجائزة وتشرفها بأنها تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.ونوه سمو أمير منطقة القصيم باهتمام القيادة الحكيمة - أيدها الله - بشباب الوطن وباحثيه وتشجيعهم وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وسعيها المستمر في النهوض بهذا الوطن المعطاء بسواعد أبنائه.من جانبه، قدم الدكتور عبدالرحمن السلامة، شكره وتقديره على لقائه بسموه وتشجيعه ودعمه، مؤكداً أن هذا اللقاء يعد دافعاً ومحفزاً له لبذل المزيد من البحوث والدراسات التي تخدم تاريخ المملكة والجزيرة العربية، رافعاً شكره وجزيل عرفانه للقائد الملهم لهذه الجائزة وواضع لبنتها الأولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، لتحفيز أبنائه وبناته في مثل هذه الجوائز القيمة التي لها انتشار وجعل لها المكانة الرفيعة من خلال تميزها في مجالها.// انتهى //13:31ت م0079