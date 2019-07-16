حائل 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأنهت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بإدارة الجودة وقياس الأداء اليوم، خطة التدقيق الخارجي للدفعة الأولى من تأهيل الجمعيات الخيرية بالمنطقة للحصول على اعتماد الآيزو بالشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بحائل والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة.وتفقد رئيس مهمات الاستشارات الإدارية المستشار فهد الحماد، ملفات الجمعيات الخيرية لاعتمادها وحصولها على شهادة الآيزو، حيث زار جمعية سفانة الخيرية، والجمعية الخيرية بحائل، وجمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية، وجمعية أجا النسائية الأهلية، بمشاركة المشرفين على تطبيق نظام الآيزو من تعليم حائل.وأوضحت مديرة إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم حائل هند الفقيه، أن مبادرة تأهيل الجمعيات الخيرية للحصول على اعتماد الآيزو، تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات الخيرية والأهلية بالمنطقة من خلال تطبيق نظام الجودة لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات الخيرية للمستفيدين، وذلك بتجويد العمل وتطبيق نظام الممارسة الصحيحة في بناء العمليات وفق المواصفة الدولية الأيزو 9001 2015 .وفي ذات السياق تم توقيع اتفاقية شراكة بين مدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني، والمجلس التنسيقي للجمعيات، وفرع الوزارة للشؤون الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات لعدد ست مراحل في كل مرحلة يتم تأهيل عدد من الجمعيات الأهلية لتطبيق مواصفة الآيزو ٩٠٠١-٢٠١٥، وتأهيل الكوادر البشرية بالجمعية للحصول على شهادة الاعتماد الدولية للمواصفة.// انتهـى //13:41ت م0080