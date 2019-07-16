بغداد 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسبحث وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى مع السفير الأمريكي لدى العراق "ماثيو تولر" اليوم، ملف إغاثة النازحين ودعم جهود إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.وأفاد بيان صحفي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية بأن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي جمعهما في مكتب الوزير اليوم عددًا من القضايا المتعلقة بأوضاع الأسر النازحة وسبل تذليل إجراءات عودتها الطوعية إلى مناطقها الأصلية وإعادة الاستقرار إليها بالتنسيق مع منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.// انتهى //14:58ت م0122