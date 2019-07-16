الدمام 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية ناصر بن جبران الشهراني، وأعضاء مجلس الإدارة.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما تقدمه القيادة الحكيم - أيدها الله - من دعم واهتمام لقطاع الإسكان وبالأخص مشروعات الإسكان التنموي ، التي شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة ، وكان أبرزها إطلاق منصة "جود الإسكان" والتبرع السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - ، مؤكداً سموه أن ملف الإسكان التنموي والشراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي في هذا الملف تأكيدا على ما يحظى به المواطن من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة - أعزها الله -، منوها بأهمية ابتكار حلول سكنية تلبي تطلعات المستفيدين، والعمل الجاد على الوصول إلى جميع المستفيدين، والحرص على الشراكات الفاعلة لتنمية المستفيد بعد مرحلة توفير المأوى.وأشاد سموه بالدور الاجتماعي لبنك ساب ، وأوقاف العرادي في توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء أكثر من 70 وحدة سكنية، وغيرهم من الداعمين والمساهمين، داعياً الشركات والمؤسسات لتفعيل دورها في هذا الجانب، متمنياً سموه للجمعية والقائمين عليها التوفيق.من جهته رفع رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه للجمعية وأعمالها، وحرصه على أن تواصل الجمعية عطاءها وتتوسع في استقبال المستفيدين، مشيرا إلى أن الجمعية تنفذ عدداً من المشروعات السكنية الاقتصادية للمستفيدين، في مدد لا تتجاوز حاجز الشهرين، وباستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.// انتهى //14:58ت م0123