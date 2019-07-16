عمّان 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسوقعت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، اتفاقية تعاون بين اتحاد الجامعات العربية ومركز نقل التكنولوجيا الصينية، تهدف لتدريب ونقل التكنولوجيا الصينية لمؤسسات التعليم العالي العربية، للمساهمة في رفع المستوى التقني والفني للجامعات العربية.وقع الاتفاقية عن جانب اتحاد الجامعات العربية الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة، وعن المركز الصيني مديره العام شينغ جي.وقال أمين عام الاتحاد في تصريح له: إن بموجب هذه الاتفافية سيتم عقد مؤتمر دولي سنوي لرؤساء الجامعات العربية والصينية، بالتعاون بين الاتحاد والمركز، لصياغة رؤية مشتركة لتطوير مستوى التعليم الجامعي، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والعلمي بين جامعات الطرفين على مستوى الطلبة والأساتذة والقيادات الجامعية.وأضاف إن النشاط الملحوظ للصين في المنطقه العربية خصوصاً في مجالات البحث العلمي والتقني، سيسهم في تبادل الخبرات وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا التي تهم المجتمع العربي والصيني.بدوره، أكد مدير عام مركز نقل التكنولوجيا الصينية شينغ جي، أن اتحاد الجامعات العربية اعتمد المركز لتنسيق التعاون في مجال البحث العلمي وتدريب الأساتذة والأداريين والطلبة في الجامعات العربية على فنون التكنولوجيا الصينية، معبراً عن شكره لجهود الاتحاد في تعزيز العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي العربية والصينية.// انتهى //15:01ت م0125