تجران 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن خدمة ضيوف الرحمن غاية يسعى لها كل مواطن، مستمدين العزم بعد الله من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين جعلا في طليعة الأوليات خدمة الإسلام والمسلمين، والحجاج والمعتمرين وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على خطة جوازات منطقة نجران لموسم حج هذا العام، قدمها مدير جوازات المنطقة، اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان.ونوّه سموه بالجهود التي يبذلها الرجال والسيدات في الجهات العاملة في الحج، معربًا عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذه الجهود، التي تتوج كل عام بالنجاح والتميز.// انتهى //15:24ت م0137