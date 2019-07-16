الجزائر 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأوقف حرس الحدود الجزائري سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بمحافظة تلمسان في غربي الجزائر.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن العملية تمت في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية .وأضاف أن وحدات الجيش الجزائري أوقفت أيضًا بكلّ من تمنراست وبرج باجي مختار 14 منقّبا عن الذهب، وحجزت معدات تستخدم في الكشف عن المعادن، وبندقية ومركبات.// انتهى //16:19ت م0180