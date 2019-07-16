عام / الجيش الجزائري يوقف 7 مهاجرين غير شرعيين ومهربين ومنقبين عن الذهب
الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16 م واس
الجزائر 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس
أوقف حرس الحدود الجزائري سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بمحافظة تلمسان في غربي الجزائر.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن العملية تمت في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية .
وأضاف أن وحدات الجيش الجزائري أوقفت أيضًا بكلّ من تمنراست وبرج باجي مختار 14 منقّبا عن الذهب، وحجزت معدات تستخدم في الكشف عن المعادن، وبندقية ومركبات.
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16:19ت م
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