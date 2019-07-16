لندن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واسالتقت وزيرة الشؤون الأفريقية في الحكومة البريطانية هاريت بالدوين خلال زيارة رسمية إلى لاغوس تستمر لمدة يومين نائب الرئيس النيجيري بروفسير يمي أوسنباجو.وجرى خلال اللقاء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:20ت م0181