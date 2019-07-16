سياسي / وزيرة شؤون أفريقيا البريطانية تلتقي نائب الرئيس النيجيري
الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16 م واس
لندن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واس
التقت وزيرة الشؤون الأفريقية في الحكومة البريطانية هاريت بالدوين خلال زيارة رسمية إلى لاغوس تستمر لمدة يومين نائب الرئيس النيجيري بروفسير يمي أوسنباجو.
وجرى خلال اللقاء بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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16:20ت م
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