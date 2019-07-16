نجران 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسواصلت إدارة التدريب والابتعاث للبنات بتعليم نجران تقديم الدورات المهنية التربوية ضمن "برنامج التدريب الصيفي المهني", وذلك بمقر الإدارة.وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي أن البرنامج الذي يستهدف شغالي الوظائف التعليمية بالمنطقة، يقدم برامج تطويرية نوعية لتحسين المخرجات التعليمية وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.وبين أن الأسبوع الثاني من البرنامج شمل دورة "مهارات التعامل مع الآخرين" قدمتها المدربة نورة آل ساري, وتهدف للتعريف بأهمية التعامل في الحياة العامة ومحيط العمل، وفهم طبيعة التغيير في العلاقات، والتصرف بشكل إيجابي لتوطيد الثقة لخلق بيئة عمل مثالية، إلى جانب دورة "مؤشرات قياس الأداء" التي قدمتها المدربة نورة آل عجيم، حيث تضمنت مفهوم مؤشر قياس الأداء ومهاراته وبنائه، والتعرف على آلية تقييم الموظفين وأدواتها وكيفية الاستفادة منها في رفع مستوى الأداء.// انتهى //16:48ت م0185