تبوك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء غدًا، لقاءًا تعريفيًا بعنوان "تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم"، وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.ودعت غرفة تبوك المصنعين والمستوردين والمصدرين والموزعين في مجال الغذاء والمياه المعبأة، والمهتمين بهذا الشأن للحضور والاستفادة من الشرح الذي ستقدمه الهيئة عن دور تحليل المخاطر ونقاط التحكم وآلية تطبيق الانظمة واللوائح الخاصة بها بشأنها، بالإضافة إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والاجابة على الاستفسارات وإيضاح العديد من المفاهيم المتعلقة بذلك.// انتهى //16:48ت م0186