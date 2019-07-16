الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في تونس وذلك لمدة 20 يوماً على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري ، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس المقبل حيث ستعود البعثة إلى محافظة الخبر في نفس اليوم .وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل ، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب ، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادما من الحزم .// انتهى //16:48ت م0187