جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسثمن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، موافقة مجلس الوزراء على تأسيس "السجل الوطني للأعمال الفنية"، منوهاً بما يحظى به القطاع الثقافي والفنون في المملكة من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .وأوضح سمو وزير الثقافة أن "السجل الوطني للأعمال الفنية" سيكون دليلاً وقاعدة بيانات للأعمال الفنية بجميع أشكالها في المملكة، بهدف حفظ هذه الأعمال وجمعها ما سيسهم في استثمارهذا الدليل للترويج والتعريف بها وتسهيل الوصول إليها من قبل الدارسين والباحثين والمهتمين وحفظها من الضياع.وأكد سموه على ثراء المشهد الفني السعودي، لافتاً الانتباه إلى أن الفنانين السعوديين وصلوا إلى أهم المعارض العالمية وسجلوا حضوراً لافتاً.وأوضح أن الوزارة تعمل على دفع السياسات والخطط إلى الأمام لوضع الفن والثقافة في صميم حياة المجتمع، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات، مبيناً أن الوزارة حددت رؤيتها وتوجهاتها بثلاثة أهداف رئيسية هي ( الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، الثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية).// انتهى //17:25ت م0195