اجتماعي / مديرية السجون بمكة المكرمة تُقيم حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" بالتعاون مع هيئة الترفيه
الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16 م واس
جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس
أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس , داخل إدارة سجن بريمان بجدة حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بحضور مدير السجون بالمنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش ، وعدد من منسوبي سجون المنطقة .
وتضمنت فقرات الحفل الذي حضره أهالي النزلاء وأبنائهم، عدداً من الأنشطة والفعاليات شملت الفلكلور الشعبي ، وألعاب بهلوانية ، وسيرك ، والعرضة السعودية ، ومسيرة استعراضية ، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة .
وأعرب اللواء الدويش عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط خاصة وأنها تُمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية ، وإصلاحية ، وترفيهية تهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم وبما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي .
يُذكر أن هذه الاحتفالية تُعد من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه .
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17:26ت م
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