جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس , داخل إدارة سجن بريمان بجدة حفلاً ترفيهياً لنزلاء مركز "ثقة" وأسرهم، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بحضور مدير السجون بالمنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش ، وعدد من منسوبي سجون المنطقة .وتضمنت فقرات الحفل الذي حضره أهالي النزلاء وأبنائهم، عدداً من الأنشطة والفعاليات شملت الفلكلور الشعبي ، وألعاب بهلوانية ، وسيرك ، والعرضة السعودية ، ومسيرة استعراضية ، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة .وأعرب اللواء الدويش عن شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ هذه المناشط خاصة وأنها تُمثل امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء من أنشطة ثقافية ، وإصلاحية ، وترفيهية تهدف إلى إتاحة الوقت للنزلاء لقضاء وقت ممتع مع أفراد أسرهم وبما يحقق لهم الاستقرار النفسي والمعنوي .يُذكر أن هذه الاحتفالية تُعد من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين المديرية العامة للسجون والهيئة العامة للترفيه .// انتهى //17:26ت م0197