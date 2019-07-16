أبهـا 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واستواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة و المهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه جرى خلال الشهر الماضي سحب 96 مركبة تالفة من مواقع مختلفة بمدينة أبها, بمشاركة أكثر من 20 معدة وآلية متنوعة و 35 عاملاً, مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة في الأمانة قامت بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.وأكد الحميدي أن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري, وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، و المشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.// انتهى //17:27ت م0198