عام / خسوف جزئي للقمر الليلة يشاهد بالمملكة وخمس قارات بالعالم
الثلاثاء 1440/11/13 هـ الموافق 2019/07/16 م واس
الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واس
يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ بمشيئة الله تعالى عند الساعة 11:02 مساءً ، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً ، وينتهي 02:00 صباحاً.
أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد ذلك في كل من قارات : آسيا ، أستراليا ، أفريقيا ، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.
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17:38ت م
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