بيروت 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.39%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 840.86 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 ألفاً و 529 سهماً بقيمة 224 ألفاً و 237 دولاراً نفذت خلال 45 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 333 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 365 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:48ت م0201