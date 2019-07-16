الدمام 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بمكتبه بمبنى الوزارة بالدمام، اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف الشيخ مسند بن محسن القحطاني.وهدف اللقاء إلى التعريف بالمكتب التعاوني وبرامجه وأنشطته والاطلاع على اللائحة المالية والإدارية المنظمة للعمل والاطلاع على التقرير السنوي "قطف" لإنجاز المكتب، وتبادل الخبرات التعاونية بين الطرفين.وبيّن المكتب أهداف الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات حسب أنظمة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منها: الدعوة إلى الله بين الجاليات المسلمة وغير المسلمة، والتعريف بالعقيدة الإسلامية الصحيحة للمسلمين الوافدين بلغاتهم المختلفة، وبيان سماحة دين الإسلام وعظمته، وفتح آفاق التواصل مع المهتدين الجدد وغيرها من أهداف مرجوه.// انتهى //17:55ت م0202