بيروت 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأقدمت ورشة فنية إسرائيلية اليوم على تجاوز السياج التقني الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحررة باتجاه الداخل اللبناني، حيث عملت الجرافات على اقتلاع عشرات الأشجار الحرجية بمسافة 20 متراً، وذلك وسط حراسة مشدّدة من الدبابات وعشرات الجنود الإسرائيليين.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّه على الأثر سجّل الجيش اللبناني اعتراضه لدى قوات "اليونيفل" على هذه الأعمال المعادية، واستنفرت قواته في المكان، ما حدا بالقوات الدولية إلى الطلب من الجانب الإسرائيلي توقيف الأعمال فوراً، وهو ما جرى فعلا ولكن دون انسحاب الآليات الإسرائيلية بل بقيت متوقفة في مكانها.وأشارت الوكالة إلى أنه في مواقع أخرى من الحدود استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال الحفريات بمحاذاة السياج الفاصل أو رفع السواتر التُرابية.// انتهى //17:56ت م0203