جدة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسناقشت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سُبل تأطير التعاون البحثي ، وتبادل الخبرات مع جامعة بتروناس للتكنولوجيا الماليزية ، وذلك سعيًا لتعميق الشراكات البحثية للجامعة والتوجه الاستراتيجي في بناء شراكات دائمة مع الجامعات الدولية المميزة.جاء ذلك خلال استقبال وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي ، بمقر الجامعة أمس ، وفدًا من الجامعة الماليزية بقيادة نائب رئيس جامعة بتروناس للبحث العلمي والابتكار البروفسور محمد شاهر ليو.وقدّم البروفيسور شاهر عرضاً عن إنجازات جامعة بتروناس للتكنولوجيا ، التي تُعد أحد أهم الجامعات الخاصة بماليزيا ذات الصلة في مجال الهندسة والتكنولوجيا ، حيث قامت بتأسيسها شركة بتروناس للغاز ، كما استمع الوفد إلى نبذة عن الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.والتقى الوفد خلال زيارته بعددٍ من مديري المراكز البحثية بجامعة الملك عبدالعزيز ، وبفريق مكتب نقل التقنية ، إذ تمت مناقشة إمكانية التعاون والتنسيق في مجال الأبحاث العلمية ونقل التقنية والابتكار ، كما تباحث الطرفان في مجموعة من المشاريع والمبادرات البحثية التي يمكن أن تشكل أساسًا للشراكة بين الجامعتين.وفي ختام اللقاء شكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الوفد الماليزي ، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجامعتين لتعزيز مكانتهما العالمية في مجال البحث والابتكار ونقل التقنية.// انتهى //18:03ت م0204