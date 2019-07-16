بيروت 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 18 موظفاً في مؤسساتها قضوا نحبهم منذ انفجار الصراع في سوريا.وقالت الوكالة الأممية في بيان اليوم : إن هناك 28 موظفاً آخرين من موظفيها في عداد المفقودين أو يفترض أنهم معتقلون، مؤكدة أن الموظفين الضحايا قُتلوا لأسباب مختلفة كالقصف والقنص ورصاص طائش والخطف ثم القتل أو بانفجار، وفي عدة مناطق من سوريا.وأضاف البيان أن الوكالة تعتمد على موظفيها من أجل القيام بخدماتها الرئيسة في مجال التعليم والصحة والإغاثة، علاوة على تقديم الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين، حيث يبلغ عدد موظفيها ما يقارب من 4000 موظف وموظفة يعملون في سوريا .مما يُذكر أن قوات نظام الأسد وطائراته الحربية استهدفت منشآت ومدارس وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" في مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح وحندرات والمزيريب، وخلفت عشرات الضحايا من المدنيين وطلاب المدارس وعاملين لدى الوكالة الأممية.// انتهى //18:04ت م0205