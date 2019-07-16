مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسنفذت اللجنة النسائية بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا برنامجا لزيارة مجموعة من ‎حجاج تركيا إلى مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في أم الجود بمكة المكرمة ضمن نشاطها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440 هـ .وأوضحت رئيسة اللجنة ماجدة بنت جعفر جمل الليل أن اللجنة أعدّت برنامجا متكاملا للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم لمناسك الحج لهذا العام 1440 هـ بمشاركة مجموعة من المطوفات والمتطوعات، مؤكدة أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم أوكله الله عز وجل لهذه البلاد المباركة حكومة وشعبا، مقدرة توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – في تمكين المرأة السعودية بشكل عام والمطوفة على وجه الخصوص من المشاركة والإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام بما تملكه من قدرات وإمكانات علمية وعملية.ولفتت الانتباه إلى وضع برنامج متكامل يشتمل على تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للحجاج بهدف التوعية والتثقيف وزيادة المعلومات وزيارة المعالم الأثرية والدينية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، علاوة على القيام بزيارات ميدانية لمقر سكن الحاجات للتعارف وتبادل الثقافات والمعارف بما يحقق مقاصد الحج .// انتهى //19:00ت م0215