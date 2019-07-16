الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واستنطلق فعالية يوم النشاط العائلي الخميس المقبل في حديقة المشهد بمدينة أبها ، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ، وبمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية لممارسة أكثر من 40 فعالية رياضية للعوائل والأطفال ، تستمر على مدى ثلاثة أيام من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساء.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال ، أن يوم النشاط العائلي هو أحد البرامج المميزة التي يقدمها الاتحاد للمجتمع لزيادة الوعي وممارسة الرياضة ، وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال وتوفير بيئة آمنة لكافة الفئات السنية ، مشيراً إلى أن مدينة أبها هي أولى المدن التي تحتضن هذه الفعالية وهناك 8 مدن أخرى ستشهد استكمال البرنامج للوصول إلى كافة أطياف المجتمع.// انتهى //19:11ت م0217