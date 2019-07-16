نيويورك 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض طفيف مع تراجع البنوك بعد تقارير فصلية متباينة من جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وولز فارجو.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 9.84 نقاط بما يعادل 0.04 % ليفتتح عند 27349.32 نقطة، فيما افتتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضاً 2.17 نقطة أو 0.07 % إلى 3012.13 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 6.53 نقاط أو 0.08 % إلى 8251.66 نقطة.// انتهى //19:12ت م0218