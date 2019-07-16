بيروت 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبلت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت رئيس جامعة "نايف للعلوم الأمنية" الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، يرافقه وفد من الجامعة.وأطلع البنيان الوزيرة الحسن على ما "حققته الجامعة على صعيد إعداد وتأهيل وتدريب كوادر أمنية متخصصة عربية وغير عربية من خلال تقديم برامج متميزة في الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي في العالم العربي".كما تحدث عن "خطة يتم التحضير لها من أجل تطوير البرامج والتدريب والبحث العلمي، تماشيًا مع تنامي التحديات التي أنتجتها ولا تزال ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات".من جهتها، أشارت الوزيرة اللبنانية إلى "إمكانات زيادة استفادة لبنان من التدريب الذي توفره الجامعة".كما تطرق اللقاء إلى "الجريمة الإلكترونية والأساليب الجديدة الواجب اتباعها لتقييم هذا النوع من الجرائم ومنعها، وإمكان تطوير قدرات الأجهزة الأمنية على المواجهة في هذا الجانب من خلال تحليل البيانات الأمنية الضخمة".مما يذكر أن جامعة "نايف للعلوم الأمنية" هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتُعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة، ومقرها مدينة الرياض ".// انتهى //19:16ت م0221