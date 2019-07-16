مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر بمقر المؤسسة بمكة المكرمة اليوم, مجموعة من طلاب أبناء الشهداء والمرابطين في حد الجنوبي يرافقهم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم محافظة ظهران الجنوب سالم علي والمشرف التربوي بقسم التوجيه والإرشاد بتعليم سراة عبيدة الذين يزورون حاليًا مكة المكرمة ضمن البرنامج الصيفي "إجازتي وأندية الحي" الذي تنفذه وزارة التعليم ممثلة في إدارات التعليم بمناطق المملكة خلال إجازة الصيف لهذا العام.ورحب الدكتور رأفت بدر بأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي ومرافقيهم في هذا المعقل الخدمي الذي يتشرف بخدمة أكثر من 570 ألف حاج من دول جنوب آسيا بمتابعة ودعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة, مستعرضًا الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل عام والمؤسسة على وجه الخصوص لضيوف الرحمن منذ استقبالهم في مكة المكرمة وتصعيدهم إلى المشاعر المقدسة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن منَّ الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل ما توفره الحكومة الرشيدة من إمكانات وتسهيلات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم تحت مظلة الأمن والأمان والاستقرار.ولفت الانتباه إلى أن المؤسسة تعمل تحت إشراف وزارة الحج والعمرة و مظلة مؤسسات أرباب الطوائف البالغ عددها 9 مؤسسات موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتحرص على الرقي بخدماتها في كل عام وتسخر كامل الطاقات الآلية والبشرية والتقنية لينعم الحاج الكريم بوافر الخدمات والتسهيلات طيلة رحلته الإيمانية.وعدّ ما يقدمه الجنود البواسل من تضحيات لحماية الحدود من اعتداء المعتدين الغاشمين عملًا يفتخر به كل مواطن في هذه البلاد المباركة التي قامت وتسير على كتاب الله الكريم وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ووسام فخر واعتزاز على صدورهم وصدور أبنائهم وأسرهم, مؤكدًا أن كل مواطن في هذه الأرض المباركة يقدر عاليا ما يقوم به الجنود من أعمال بطولية والسهر على أمننا واستقرارنا, سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء منهم بواسع مغفرته وأن يجعل مستقرهم في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظ البقية ويمدهم بعونه ونصره وتأييده ويسدد خطاهم ورميهم.وتجول الوفد الذي كان في استقبالهم مشرف العلاقات العامة والإعلام عبدالعزيز بن فهد بن رحمة على أقسام المؤسسة وأطلع على قاعة مكتبة أرباب الطوائف ومتحف جنوب آسيا, مستمعًا إلى شرح من قبل عضو مجلس الإدارة مسؤولة اللجنة النسائية التطوعية والمسؤولية المجتمعية نجود بنت حيدر جمل الليل عن محتويات المكتبة وما تضمه من نفائس الكتب والمطبوعات التي تتحدث عن مهنة الطوافة ومسيرتها علاوة على مقتنيات المتحف وما يتضمنه من مخطوطات تبرز مكانة الطوافة ومشايخها سابقًا.وأطلع الوفد على قاعة الرواد, مستمعًا إلى شرح من قبل عضو مجلس الإدارة مسؤولة الشؤون الإدارية والمساهمين هنادي بنت عبدالقادر رمضاني عن كيفية الطوافة سابقًا وما طرأ عليها من تطورات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة إلى أن وصلت حاليًا مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مقفلة , إلى جانب اطلاع الوفد على عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لمسيرة الحج في ظل رؤية المملكة 2030.وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة معربين عن تقديرهم للجهود والأعمال التي تقوم بها المؤسسة في خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام .وقدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر هدايا تذكارية لطلاب أبناء الشهداء والمرابطين في حد الجنوبي ومرافقيهم.// انتهى //19:31ت م0222