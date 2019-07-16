واشنطن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسالتقى اليوم ‏وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي يرافقه رئيس هيئة الاستخبارات اليمنية اللواء الركن أحمد اليافعي بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتهديدات التي تشكلها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي.وناقش الوزير اليمني مع النائب الأمريكي ويل هيرد الأوضاع الراهنة في ‎اليمن وما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من انتهاكات تسهم في إطالة أمد الحرب، كما ناقش بمقر ‎الكونجرس الأمريكي مع النائب عن ولاية انديانا بيت فيسكلوسكي التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن ‎اليمني، ودعمهم لميليشيا ‎الحوثي الذي يقوّض جهود السلام في ‎اليمن.كما استعرض الفريق المقدشي مع السيناتور رون جونسون - رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي - التهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران على المنطقة والعالم، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة الدولية.وتطرق الفريق المقدشي إلى ما تمثله الميليشيا الحوثية المتمردة وحصولها على أسلحة حديثة من إيران من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية.// انتهى //19:35ت م0223