محايل 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسبحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي, مع مدير شركة الاتصالات السعودية بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد المقصودي، سبل تطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال في المحافظة والمراكز التابعة لها، ومشاريع شبكة الاتصال التي تغطي المحافظة التي تهدف إلى تطوير وسائل الإتصال ومعالجة ضعف الخدمة, وذلك في مقر المحافظة اليوم.وقدم المهندس المقصودي شكره لمحافظ بارق على حسن استقباله ومتابعاته المستمره وتسهيل عمل الشركة بالمحافظة، مثمناً جهود رئيس البلدية لتسهيل إجراءات توقيع العقود وإصدار الرخص لمشاريع الاتصالات السعودية.// انتهى //19:44ت م0224