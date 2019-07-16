الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسيستهل المنتخب السعودي للإسكواش غداً مشاركته في البطولة العربية الدولية للشباب والناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 - 23 من يوليو الجاري ، بمشاركة 9 منتخبات .ويمثل المنتخب السعودي في البطولة 14 لاعباً بقيادة المدربين طارق نبيل وأحمد محمود وإبراهيم عبد السلام ، وهم محمد المولد ، وعبدالإله بورقه ، وأسامه العتيبي ، ومنصور المولد ، وأحمد بورقه ، ومحمد عواد ، وحسن خليفه ، و ياسر العباس ، وسالم المولد ، ومحمد نصفان ، و حسين خليفه ، و خالد بو رقه ، وحسن الداوود ، ومحمد المغلق.// انتهى //19:44ت م0225