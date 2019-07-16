جيزان 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليه 2019 م واسالتقى مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بمكتبه بالإدارة اليوم , مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي.وتم خلال اللقاء بحث سير العمل بالمشروعات والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان لمشروع "الصفوة جاردن " بمدينة جيزان , أحد مشاريع التطوير العقاري التابعة لوزارة الإسكان وغيره من المشروعات التابعة للوزارة , والسبل الكفيلة بإيصال خدمات المياه والصرف للمشروع وغيره من مشروعات الإسكان المنفذة والتي تحت التنفيذ وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذها.وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط والآليات المعدة لدعم سبل التعاون بين الإدارتين وتضافر الجهود بينهما لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن , إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ , واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات.//انتهى//19:54ت م0227