الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسأطلق معهد إعداد القادة اليوم ، البرنامج الوطني للمحترف الرياضي " محترف " ، الذي يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية الواعدة والمقبلة على الاحتراف بالمهارات والمبادئ الأساسية بالمفهوم الصحيح .ويشمل البرنامج " محترف " محاور متنوعة تلامس الجوانب الرئيسية في حياة الرياضي من الاستثمار والادخار والتغذية والمنشطات والسلوك والقيم الرياضية إلى التعليم والتطوير المستمر ، ويعتبر البرنامج مبادرة نوعية تساهم في رسم خارطة الطريق والمسار الاحترافي الواعد للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية .وقد تم اختيار كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم السابق إسامة هوساوي لقيادة البرنامج لما تتميز به تجربة هوساوي كلاعب صاحب تجربة طويلة واحترافية في المجال الرياضي .الجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى لاعبي كرة القدم الناشئين والمقبلين على مرحلة الاحتراف ، حيث سيتم عمل زيارات مجدوله للأندية للتعريف بالبرنامج ولقاء اللاعبين والإداريين فيها .// انتهى //19:58ت م0229