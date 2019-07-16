حائل 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه في الإمارة اليوم معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ فوزان بن عبدالله الفوزان عقب مباشرته لعمله .وفي بداية الاستقبال رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، بمعاليه ، مؤكداً أهمية دور محكمة الاستئناف وقضاتها وإداريها ، مشيداً سموه ، بالشيخ الفوزان وسيرته العملية ومنوهاً بما قام به رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة السابق الشيخ سلامة الجلعود من جهود مقدرة أسست لعمل موفق يبنى عليه من أجل مزيداً من العمل النموذجي القادم الذي يتطلع إليه الجميع بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة معالي وزير العدل ومعالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة .وأعرب سموه عن شكره للشيخ الجلعود وتمنى له ولمعالي الشيخ الفوزان مزيداً من التوفيق .من جهته أعرب معالي رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة حائل الشيخ فوزان بن عبدالله الفوزان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ولمعالي وزير العدل على ماوجده من دعم ومساندة ، مؤكداً تقديره لجهود الشيخ الجلعود وزملائه في محكمة الإستئناف بمنطقة حائل ، داعيا الله أن يوفق الجميع لكل مايحبه الله ويرضاه وأن يمكنه سبحانه وتعالى من أداء مهامه على أكمل وجه .// انتهى //20:09ت م0230