الرياض 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، نظير الدعم والتمكين غير المحدود الذي يوليانه لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، مما أسهم في تبوء المملكة للمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مجال تخصيص النطاقات الترددية.كما قدم المهندس السواحه شكره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز من أبناء وبنات الوطن المخلصين، في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات وفي مختلف الجهات التي شاركت في تحقيق هذا المنجز ومنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة الاستخبارات العامة.بدوره رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من دعم أسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة ( التوسع في خدمات الاتصالات عن طريق توفير الطيف الترددي ) التابعة لمبادرات برنامج التحول الوطني في وقتٍ قياسي وقبل حلول عام 2020 .// انتهى //20:18ت م0231