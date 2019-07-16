ظهران الجنوب 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب غدا ًمحاضرة بعنوان"مدارات ثقافية" يلقيها الدكتورمطلق عسيري وذلك على مسرح إدارة التعليم .وأوضح عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي أن المحاضرة تأتي ضمن فعاليات وبرامج مبادرة حسن الوفادة التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جميع محافظات المنطقة.//انتهى//20:33ت م0233