مكة المكرمة 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019م واستمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم من إخماد حريق اندلع في منزل بحي الشوقية .وأفاد المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف بأن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغا عن حريق في منزل بحي الشوقية بالعاصمة المقدسة ، حيث اتضح اشتعال النار في مطبخ تقدر مساحته بستة أمتار مربعة في منزل مكون من دورين يقع في منطقة وعرة أعلى قمة جبل البرما ، وقد تم إخلاء ساكني المنزل وعددهم (5) ، دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ، والسيطرة على الحريق وإخماده .وبين الرائد الشريف أنه تمت مباشرة التحقيق بالحريق للوقوف على مسبباته ، مهيباً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام مواقد الغاز والتأكد من سلامة التمديدات الخاصة بها .// انتهى //20:41ت م0234