واشنطن 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم رئيس وأعضاء التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية ودراسة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج التحالف الوطني.ونوه نائب الرئيس اليمني في اللقاء إلى عدد من القضايا الوطنية وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاستعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الإيراني التخريبي، لافتًا إلى الدور الأخوي الصادق للأشقاء في دول تحالف الشرعية في اليمن، وما قدموه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه الأدوار الصادقة تجسد مستوى الإخاء بين اليمن ودول التحالف ومتانة العلاقة المصيرية الهادفة لاستعادة الشرعية وللدفاع عن الأمن اليمني والعربي ودحر مشروع إيران التخريبي.// انتهى //20:49ت م0235