الرباط 13 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019 م واسعقدت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية الأمريكية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر الذي يربط البلدين.وخصصت أعمال الدورة التي رأسها عن الجانب المغربي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، وعن الجانب الأمريكي الممثل المساعد في التجارة بأوروبا والشرق الأوسط دان مولاني، لتسليط الضوء على سبل تطوير أعمق للعلاقات التجارية بين البلدين، وإعطاء زخم قوي لاتفاق التبادل الحر، خاصة على مستوى قطاعات الزراعة والنسيج والاستثمار والجمارك.وشدد الطرفان المغربي والأمريكي على ضرورة تحدي العقبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر بين البلدين، وتطوير وتعزيز التبادلات الثنائية، والعمل على الاستفادة القصوى من مختلف الفرص التي يتيحها هذا الاتفاق.وقد مكن اتفاق التبادل الحر من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين أكثر من أربع مرات، خلال الفترة الممتدة بين 2006م و2018م، مسجلًا حوالي 5.44 مليارات دولار سنة 2018م مقابل 1.34 مليار دولار سنة 2006م.// انتهى //20:49ت م0236