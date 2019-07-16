صامطة 13 ذو القعدة 1440 الموافق 16 يوليو 2019 م واسيقدم مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة في أسبوعه الثاني من برامج التدريب الصيفي العديد من الخدمات التدريبية لأكثر من 180 متدرباً من منسوبي المكتب والمدارس التابعة له.وبين مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة المشرف العام على البرامج التدريبية محمد بن عبدالله عريشي أن تلك البرامج شملت "الأمن السيبراني والعمق المفاهيمي والاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية(1) وإستراتيجيات التعلم النشط وإدارة الوقت".// انتهى //20:53ت م0238